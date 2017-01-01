Театральный деятель из Перми возглавит Суздальский ТЮЗ Фестиваль МоноFest проходит в Перми в последний раз

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Как стало известно «Новому компаньону», пермский менеджер культуры, известный театральный деятель Нина Соловей согласилась стать художественным руководителем Суздальского ТЮЗа. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке: «Недолго наслаждалась я свободой... но есть предложения, от которых не отказываются. Пригласили возглавить ТЮЗ в Суздале в новом сезоне».

Нина Соловей — художественный руководитель популярного фестиваля моноспектаклей «МоноFest». По её словам, в этом году фестиваль пройдёт в Перми в последний раз — в следующем сезоне он переедет вместе с ней в Суздаль.

По данным «Нового компаньона», в Суздале нет театра юного зрителя. Однако, как нам стало известно, городские власти готовы создать его специально «под Нину Соловей». Большой расчёт делается и на фестиваль моноспектаклей: суздальцы намерены сделать его большим туристическим аттракционом.

:-)

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