«Талан» вошёл в число лучших работодателей России

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«Талан» занял 3-е место среди российских застройщиков в рейтинге работодателей

Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

«Талан» занял 3-е место среди российских застройщиков и 75-е место среди всех компаний, которые вошли в «Рейтинг работодателей России — 2018». Компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге: по итогам 2017 года «Талан» занимал 10-е и 191-е места соответственно.

Рейтинг, который группа компаний HeadHunter ежегодно готовит с 2010 года, — один из наиболее авторитетных в нашей стране, а также крупнейший по количеству компаний-участников. Компании-работодатели оценивались по трём показателям: мнения соискателей и сотрудников, а также экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний по управлению персоналом компаний. К участию допускались организации, где работают не менее 100 человек. Из 700 компаний, подавших заявки, в рейтинг вошли 265.

По итогам 2018 года, в 14 городах, где работает «Талан» — от Севастополя до Владивостока, компания получила более 17 тыс. откликов от соискателей.

Анна Третьякова, специалист по работе со вторичной недвижимостью компании «Талан» в Перми:

— Для меня главное — развитие. Я горжусь, что работаю в компании федерального масштаба, здесь есть всё для профессионального роста, постоянно происходит обучение, обмен опытом между филиалами разных городов. Особенно приятно становиться лучше, когда тебя окружают такие же целеустремлённые коллеги. Наша команда постоянно расширяется, только за 2018 год — в 14 городах.

По сообщению пресс-службы компании