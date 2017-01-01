Исполнение расходов бюджета Перми за 2018 год на транспорт составило 50%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми 12 марта прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Перми за 2018 год».

Как сообщается в приложениях к постановлению главы Перми «О назначении публичных слушаний…», исполнение доходов бюджета города за 2018 год составило 108,5% от планового значения (27,3 млрд руб. вместо 25,2 млрд руб.), а исполнение расходов — 93,8% (26,6 млрд руб. вместо 28,3 млрд руб.).

На 100% исполнены такие разделы расходов бюджета, как «Культура, кинематография» и «Охрана окружающей среды». Наименьший процент исполнения оказался у подразделов «Транспорт» — 50%, и «Коммунальное хозяйство» — 47,7%.