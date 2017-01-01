«Парма» уступила в столице Казахстана

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В очередном матче Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб побывал в гостях в столице Казахстана, где его принимала местная «Астана». «Парма» уступила, но сумела навязать борьбу пятой команде чемпионата: 71:79.

В последних двух четвертях наша команда сумела добыть перевес, но это не спасло пермяков от ставших фатальными: -12 очков в первом игровом отрезке. После этого обидного поражения шансы «Пармы» на попадание в плей-офф превратились из призрачных в почти нереальные.

Лучшими у «Пармы» стали Трэ МакЛин (18 очков + 2 передачи) , Кен Браун (15 очков + 5 передач) Рашард Келли и Константин Буланов (по 9 очков и 1 передаче).

Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:

— Сегодня на матч был определенный план, и мы его придерживались. Но в конце пропустили рывок — нужно было играть жестче, фолить, но игроки про это забывали. Это позволило «Астане» создать нужную разницу в счете.

Мы смогли выиграть третью и четвертую четверть — это позитивный момент. Такой настрой нам пригодится в следующих матчах, где попробуем победить.

Следующий матч пермяки проведут на родном УДС «Молот» 5 апреля. Нашими гостями станет коллектив из Польши — «Стелмет Зелена Гура».