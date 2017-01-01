В Пермь прибыли три первых автобуса, закупленных администрацией города

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29 марта в Пермь прибыли первые три автобуса Volgabus, работающие на газомоторном топливе. В ближайшие дни ожидается поставка ещё нескольких единиц подвижного состава, сообщают в администрации Перми.

В настоящее время производитель поставил автобусы, которые планирует оснастить современными техническими средствами. На линию автобусы должны будут выйти оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными визуальными и звуковыми устройствами. Технические специалисты проконтролируют установку всего оборудования.

— Специальная комиссия, в которую войдут представители департамента имущественных отношений и департамента дорог и транспорта, проведёт проверку и приёмку автобусов. Оплата поставщику будет произведена в случае, если технические характеристики подвижного состава будут соответствовать установленным в конкурсной документации, — отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Напомним, в январе этого года администрация Перми подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. По итогам аукционов в Пермь поставят автобусы марки Volgаbus.

Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон.

Концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.

Одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев — 15 лет. Это планируется достичь в том числе за счёт ужесточения требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе.







