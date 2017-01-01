Экс-подрядчик подал иск к березниковскому музею

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В Арбитражный суд Пермского края поступил иск к МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова». Заявление с исковыми требованиями на сумму 1,728 млн руб. подано ООО «Пермстроймет+».

Как пояснили в музее, компания была подрядчиком по реставрации чердачного этажа головного здания объекта культурного наследия «Усадьба Голицина». По словам сотрудников музея, сроки выполнения работ на объекте были сорваны, качество проведённых работ заказчика не устроило. Договор с подрядчиком был разорван музеем в мае 2018 года.

В компании «Пермстроймет+» от комментариев по данному иску отказались.