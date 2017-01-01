30 марта в Перми в 13-й раз пройдёт международная экологическая акция «Час Земли»

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Фото: Константин Долгановский

«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более чем 18 тысяч архитектурных памятников и зданий.

Администрация Перми предлагает пермякам принять в участие в акции, отключив на один час — c 20:30 до 21:30 — подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах.

Акция «Час Земли» впервые была проведена в Сиднее (Австралия) в марте 2007 года.

В России акция проводится с 2009 года, в ней принимают участие более 30 млн человек.

Традиционно в Перми подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ТГК №9, АО «ОДК-Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлёте»), ОАО «Сбербанк России», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация Перми и другие организации.





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