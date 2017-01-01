Стоимость жизни в Прикамье продолжает расти

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Стоимость минимального набора продуктов питания и фиксированного набора товаров и услуг в Пермском крае продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные за первые два месяца текущего года, сообщает Пермьстат.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц в феврале составила 3827,89 руб., что выше чем в январе, — тогда она составляла 3809,23 руб., и на 2,76% больше, чем в декабре 2018 года. Тогда она составляла 3735,60 руб. на человека.

Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста.

Растёт в цене и стоимость фиксированного набора товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц. В феврале она составляла 14 741,49 руб., что на 0,92% выше, чем в декабре 2018 года. Тогда этот набор стоил 14 663,02 руб..

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения исчисляется на основе единых объёмов потребления, а также средних цен по России и её субъектам. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.