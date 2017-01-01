Проект капремонта бульвара им. Советской Армии разработает ООО «Орта»

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Подведены результаты аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии. МКУ «Пермблагоустройство» назвало победителем закупки ООО «Проектная фирма «Орта».

Проект будет выполнен за 1,4 млн руб.

Вторая заявка от ООО «Так проект» проиграла победителю в цене. Начальная стоимость контракта составляла 1,695 млн руб.

Выполнить работы по проекту победителю нужно до 29 ноября.