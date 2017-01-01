Пермская филармония представляет композицию по сценарию Сергея Соловьёва

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Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Пермская филармония представляет литературно-музыкальную композицию по одноимённому сценарию известного кинорежиссёра, сценариста, продюсера, педагога, народного артиста РФ Сергея Соловьёва, сообщает пресс-служба филармонии.

30 августа 2018 года на фестивале Suoni dal Golfo в городе Леричи (Италия) состоялась премьера спектакля «Иван Тургенев. Метафизика любви». А в январе этого года спектакль с огромным успехом был показан в Государственном театре наций. И вот теперь постановка будет представлена в Пермской филармонии.

В спектакле повествуется о близких и непростых отношениях русского писателя Ивана Тургенева и французской примадонны Полины Виардо.

Сати Спивакова, Владимир Кошевой и Алексей Гориболь

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Популярные актёры Сати Спивакова и Владимир Кошевой не пытаются с исторической достоверностью воспроизвести образы Виардо и Тургенева. Они существуют внутри театральной фантазии, созданной режиссёром Алексеем Франдетти, импульсом к которой становится чтение сценария Соловьёва. Музыкальное решение лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста РФ Алексея Гориболя строится на фортепианных произведениях, близких по духу и атмосфере ранним фильмам Сергея Соловьёва, а также на современном романтическом восприятии персонажей и событий середины ХIХ века.

В спектакле прозвучит музыка Фредерика Шопена, Эрика Сати, Исаака Шварца и Леонида Десятникова.

9 апреля в 19:00. Органный концертный зал.

Сати Спивакова

Окончила ГИТИС, на первом курсе снялась в дебютной картине — фильме-опере по мотивам «Ануш».

Ведущая цикла передач «Мои истории» про популярных музыкантов, авторской программы «Сати», телепроекта «Камертон», программы «Нескучная классика» на канале «Культура».

В 2002 году вышла её книга под названием «Не всё». Это мемуары телеведущей, её рассказы о беседах с российскими знаменитостями в сфере искусства и литературы, с которыми ей довелось повстречаться.

Владимир Кошевой

В 2002 году окончил РАТИ (ГИТИС), курс Михаила Скандарова.

Владимир Кошевой стал широко известен после экранизации романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» (режиссёр — Дмитрий Светозаров, 2007), где исполнил главную роль — Родиона Раскольникова. Маниакальная, извращённая русская духовность была прекрасно передана артистом. За Кошевым закрепилась слава интеллектуального актёра, что позволяет ему воплощать самые разнообразные и неожиданные образы в кино и театре: Феликс Юсупов, Велимир Хлебников, Николай Гумилёв, Василий Каменский и многие другие.

Владимир Кошевой — артист Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, выступает с концертными программами, записывает музыкальные треки на стихи русских поэтов, озвучивает мультфильмы и аудиокниги, снимается в документальных сериалах.

Алексей Гориболь

Российский пианист, заслуженный артист России (2006).

Специалист по неожиданным программам, посвящённым преимущественно музыке XX века и сочинениям новейших композиторов, вплоть до заказа произведений молодым российским авторам. Записал, в частности, альбом романсов Микаэла Таривердиева с певицей Татьяной Куинджи, Светские вариации Бенджамина Бриттена с гобоистом Алексеем Огринчуком, ряд сочинений Леонида Десятникова.

Ведущий телепрограммы «Ночь», рубрика «Звук» на «Петербург — Пятый канал».

Ежегодно выступает дуэтом с австралийским тенором Эндрю Гудвином.

Лауреат XI Международного конкурса камерной музыки в Трапани (I премия, 1991).

Лауреат I Международного конкурса имени Дмитрия Шостаковича Classica Nova (совместно с виолончелистом Борисом Андриановым, II премия, 1997).

Приглашённый гость Дягилевского фестиваля (Пермь).

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