«ДСТ-строй» отремонтирует 12,5 км на трассе Пермь — Екатеринбург

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 26 марта, конкурсная комиссия подвела итоги аукциона на устройство слоёв износа на автомобильной дороге Пермь — Екатеринбург.

Эту закупку в конце февраля объявило ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства». Начальная цена контракта составила 69, 2 млн руб.

На аукцион поступили две заявки — от компаний из Перми и Пермского района. ООО «Дортехинжиниринг» снизило цену на 1 копейку, а ООО «ДСТ-строй» — на 346 тыс. руб. В результате конкурсная комиссия рекомендовала заключить с «ДСТ-строй» контракт на 68,889 млн руб.

После подписания контракта подрядчик будет должен заменить асфальтобетонное покрытие на двух участках трассы (км 125+400 — км 129+400 и км 145+500 — км 154+000). Работы нужно закончить до 20 августа 2019 года.