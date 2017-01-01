Назначен прокурор Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 25 марта на должность прокурора Перми назначен Виталий Дымолазов

Новоназначенный прокурор краевой столицы служит в органах прокуратуры с 2003 года. Ранее замещал должности в Пермской транспортной прокуратуре, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, прокурора Березниковской и Пермской межрайонной природоохранных прокуратур. С июля 2013 года по конец 2018 года работал начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.



С конца 2018 года он назначен и. о. прокурора Перми. Это место стало вакантно после того как Андрей Назаров, занимавший эту должность с 2014 года, был назначен зампрокурора Пермского края.