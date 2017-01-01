В Перми увеличили финансирование на вывоз снега с внутриквартальных проездов

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Сегодня, 26 марта, гордума Перми утвердила поправки в бюджет города на 2019—2021 годы. В 2019 году предлагается направить дополнительное финансирование в размере 9,7 млн руб. на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог третьей категории для предотвращения подтопления в период активного таяния снега.

Отметим, что ранее администрация запрашивала на эти цели 22 млн руб. Но из-за отсутствия финансово-экономических обоснований эту сумма сократили до 9,7 млн руб.

«Деньги были убраны, потому что наша нормативная база сегодня запрещает нам некоторые виды финансирования, касающиеся дорог четвёртой категории. Соответственно, назревает необходимость актуализации нормативной базы. Также были убраны те работы, которые невозможно будет проконтролировать», — пояснил депутат Дмитрий Малютин.

В результате срезанные 12,4 млн руб. решили направить на исполнение судебных решений. Кроме того, планируется увеличить финансирование на содержание и ремонт автомобильных дорог в 2020 году на 33,7 млн руб., а в 2021-м — почти на 42 млн.

В итоге против принятия законопроекта проголосовали два депутата, а остальные — за.