В Перми не хватает постов для автоматического отбора проб воздуха

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Природоохранная прокуратура может брать пробы воздуха только в рабочее время, а химические предприятия делают выбросы рано утром или в выходные Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании гордумы Перми с докладом об исполнении в 2018 году законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования выступила пермский межрайонный природоохранный прокурор Людмила Моисееевских.

Многие депутаты спрашивали представителя прокуратуры о ситуации с загрязнением воздуха. В результате Людмила Моисееевских сообщила, что химические предприятия в основном делают выбросы в атмосферу рано утром или в выходные. И Природоохранная прокуратура не успевает зафиксировать выбросы неприятных газов, так как может брать пробы воздуха только в рабочее время.

Депутат Арсен Болквадзе отметил, что после прошлогодней проверки прокуратуры ситуация в Кировском районе стабилизировалась, но ненадолго.

«Сейчас участились несанкционированные выбросы химических предприятий, которые ощущаются как неприятные химические запахи. В эти выходные поступило много жалоб от жителей не только микрорайона Новый Крым, но и всего Кировского района. Сам видел, сам ощущал. Думал, что туман на улице, а оказался смог. Ветра не было, полный штиль», — пожаловался депутат.

Людмила Моисееевских ответила, что примерный источник выбросов 19 марта они уже установили: на предприятии работали видеокамеры. Сейчас проводятся проверки, и по их результатам будут сделаны выводы и приняты меры, вплоть до приостановления деятельности.

Учитывая, что выбросы были в выходные, Арсен Болквадзе также поинтересовался, можно ли сделать отбор проб автоматическим. На что Людмила Моисееевских сообщила, что сейчас у природоохранной прокуратуры есть 10 таких постов.

«Они установлены ещё в 70-е годы в соответствии с размещением производственных объектов. Но экономика развивается, и сейчас наших постов недостаточно», — пояснила представитель прокуратуры. При этом, по словам природоохранного прокурора, закон обязывает предприятия первой категории — такие как «Сибур-Химпром» и «ЛуУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — устанавливать газоанализаторы. Но более мелкие предприятия имеют право устанавливать их по своему усмотрению. Поэтому вопрос отбора проб можно решить только на федеральном или региональном уровне.