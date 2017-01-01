Для коммунальных служб Перми введён режим повышенной готовности

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25 марта в районных администрациях прошли оперативные совещания с управляющими организациями. Дорожные подрядчики сосредоточатся на уборке тротуаров, сообщает городская администрация.

Со вчерашнего дня, 25 марта, фиксируется ухудшение погодных условий. В ближайшие пять дней в Перми может выпасть около 10 мм осадков. Такое количество осадков составляет треть месячной нормы марта. В марте уже выпало 38 мм осадков, что составляет 133% от нормы. Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха в ночное время, многократные переходы через ноль и осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с совокупностью условий в Перми с 25 марта вводится режим повышенной готовности.

Основные задачи на период изменения погодных условий — не допустить образования гололёда на проезжей части и пешеходных тротуарах, обеспечить соблюдение технологического цикла — своевременная обработка противогололёдными материалами с последующим прометанием до устранения наката. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, с начала зимы подрядчики использовали 34,5 тыс. т противогололёдных материалов.

Городской департамент ЖКХ проинформировал управляющие компании и ТСЖ об изменении погодных условий. Во дворах управляющие организации должны обеспечить регулярную очистку подходов и проездов, своевременно обрабатывать противогололёдными материалами пешеходные дорожки, счищать снег и лёд с кровель и козырьков. Также необходимо оперативно вывести дворников в утренние часы для обеспечения безопасности движения пешеходов.

В среднем в городе задействовано около 280 рабочих и 310 единиц дорожной техники. Для недопущения гололёда и грязи на тротуарах будет увеличено количество техники и «ручников» до 400—450 человек.

Кроме того, продолжается вывозка снега с улиц города. С начала зимнего содержания с улиц города вывезено 1,032 млн кубометров. Дополнительная вывозка снега в связи с противопаводковыми мероприятиями составила уже более 75 тыс. кубометров снега.