Губернатор предлагает ввести ответственность за повреждения эвакуируемой машины

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Фото: Игорь Катаев

По инициативе губернатора в Законодательное собрание региона внесён проект закона, который уточняет нормы перемещения транспортных средств на штраф-стоянку, вводит административную ответственность за отсутствие карты маршрута при осуществлении регулярных пассажирских перевозок и увеличивает штраф за безбилетный проезд, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Законопроект определяет понятия «владелец транспортного средства» и «задержанное транспортное средство». Кроме того, предусматривается административная ответственность для должностных и юридических лиц за нарушение правил перемещения, хранения и возврата задержанных транспортных средств:

— для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

— для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Таким образом, специализированная организация будет нести ответственность за причинённые повреждения при эвакуации и хранении задержанного транспортного средства.

Также законопроект вводит административную ответственность в виде штрафов за отсутствие карты маршрута регулярных перевозок при осуществлении пассажирских перевозок на краевых и межмуниципальных маршрутах. Предполагается, что осуществление перевозки в нарушение утверждённой уполномоченным органом схемы (карты) маршрута повлечёт наложение штрафа на водителя в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а на юридических лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Законопроектом предлагается увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд и за провоз багажа сверх установленных норм без оплаты в городском пассажирском транспорте общего пользования до 1 тыс. руб.