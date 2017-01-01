На торги выставлены большие рекламные конструкции на ул. Спешилова

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Администрация Перми продолжает выставлять на аукционы места под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения.

На одиннадцатом аукционе будет разыграно 35 лотов (по принципу «один лот — одно место»). В основном — двусторонние щиты. Большинство из них — десять — расположены на ул. Спешилова. Площадь конструкций — 36 кв. м. Стартовая цена — 162,5 тыс. руб. Аукцион состоится 7 мая.

Напомним, по новой схеме размещения наружной рекламы в городе должно быть 916 конструкций. Причём вся крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис». Три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы состоятся в апреле — с 18 по 30 число. На всех назначенных на настоящий момент аукционах должно быть разыграно 315 лотов. Пока самые дорогие из них имеют начальную стоимость 162,5 тыс. руб.