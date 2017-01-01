Лучшие учителя России соберутся в Перми на открытом форуме

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27 марта в Перми откроется VII всероссийский форум «Все звёзды — в гости к нам!» Участниками форума станут абсолютные победители, призёры и лауреаты всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет, победители и призёры всероссийского конкурса «Успешная школа», сообщает пресс-служба администрации Перми.

Участники форума познакомятся с прогрессивными инновационными идеями в рамках проведения мастер-классов и проектных офисов, примут участие в педагогических мастерских. Кроме этого, они обсудят эффективные педагогические и методические практики, а также опыт российских и городских образовательных организаций и педагогических коллективов.

Форум будет проходить в течение двух дней. 27 марта на площадке Органного концертного зала Пермской филармонии состоится представление участников форума, а также мастер-классы победителей и призёров всероссийского конкурса «Учитель года» на разные темы.

Вторая часть форума пройдёт на следующий день, 28 марта, в школе №2 (улица Советская, 33). В рамках форума впервые будет организована работа шести проектных офисов «Школа XXI века: образовательные технологии».

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