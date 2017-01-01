«Парма» проиграла аутсайдеру
Пермский баскетбольный клуб «Парма» в очередном матче «Единой лиги ВТБ» уступил команде, занимающей последнее, 14-е место в турнирной таблице – «Цмоки-Минск» – 68:80.
За пермяками осталась лишь первая четверть матча, все
остальные отрезки игры «Парма» проиграла. Причём пермяки не отпускали хозяев в
счёте вплоть до четвёртой четверти, которая оказалась полностью за минчанами.
Лучшие у «Пармы»: Константин Буланов (18 очков), Рашард
Келли (16 очков + 10 подборов), Александр Платунов (10 очков + 6 передач).
Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:
— Мы играли довольно агрессивно и поэтому не хватило концентрации на подборах.
Сарикопулос (игрок «Цмоки», - ред.) подбирал после неточных бросков своей
команды и забивал. Мы где-то неправильно менялись в защите и позволяли греку
много подбирать на нашем щите. Плюс дали возможность бросать Михайловичу и
Саддлеру. Сегодня нас наказали за безалаберности в игре один на один.
Следующий матч «Парма» вновь проведёт в гостях – в субботу,
30 марта, она встречается с «Астаной».