«Парма» проиграла аутсайдеру

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в очередном матче «Единой лиги ВТБ» уступил команде, занимающей последнее, 14-е место в турнирной таблице – «Цмоки-Минск» – 68:80.

За пермяками осталась лишь первая четверть матча, все остальные отрезки игры «Парма» проиграла. Причём пермяки не отпускали хозяев в счёте вплоть до четвёртой четверти, которая оказалась полностью за минчанами.

Лучшие у «Пармы»: Константин Буланов (18 очков), Рашард Келли (16 очков + 10 подборов), Александр Платунов (10 очков + 6 передач).

Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:

— Мы играли довольно агрессивно и поэтому не хватило концентрации на подборах. Сарикопулос (игрок «Цмоки», - ред.) подбирал после неточных бросков своей команды и забивал. Мы где-то неправильно менялись в защите и позволяли греку много подбирать на нашем щите. Плюс дали возможность бросать Михайловичу и Саддлеру. Сегодня нас наказали за безалаберности в игре один на один.

Следующий матч «Парма» вновь проведёт в гостях – в субботу, 30 марта, она встречается с «Астаной».