В Прикамье по сравнению с 2018 годом сумма убытка организаций увеличилась на 26,2% При этом доля убыточных организаций сократилась на 2,4 процентных пункта

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Как сообщается в докладе Пермьстата о социально-экономическом положении Пермского края, 310 организаций завершили январь 2019 года с убытками, а 555 — наоборот, получили прибыль. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) хозяйствующих субъектов в действующих ценах составил 38,6 млрд руб.

Если смотреть по сферам деятельности, то хуже всего январь 2019 года закончили организации, работающие в сфере транспортировки и хранения (убыточными оказались 56,3% организаций), а лучше всего — организации, оказывающие административные и сопутствующие дополнительные услуги (доля убыточных организаций составила всего 13,8%).

Если сравнивать с январём 2018 года, на январь 2019 года в целом по Пермскому краю сумма убытка увеличилась на 26,2% — до 2,3 млрд руб. Но несмотря на это, доля убыточных организаций сократилась на 2,4 процентных пункта — до 35,8%. Больше всего доля убыточных организаций уменьшилась в сфере административных и сопутствующих дополнительных услуг (на 17,2 процентных пункта — до 13,8%), гостиничного бизнеса, общественного питания (на 15,4 процентных пункта — до 23,1%), а также здравоохранения и социальных услуг (на 15,4 процентных пункта — до 15,4%).

Доля убыточных предприятий больше всего выросла в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (на 7,6 процентных пункта — до 39,4%) и добычи полезных ископаемых (на 6,7 процентных пункта — до 46,7%). У организаций, работающих в этих сферах, на январь 2019 года по сравнению с январём 2018 года убыток увеличился в 2 и 5,3 раза, соответственно.