Полёты из Перми будут осуществлять 12 авиакомпаний

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Определилось летнее расписание аэропорта Большое Савино на период с 31 марта по 26 октября. Всего в этот период (максимально нагруженный рейсами в году) полёты из Перми будут осуществлять 12 авиакомпаний по 27 направлениям.

Максимальное количество рейсов в день — 11 — будет в Москву («Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Икар», S7, «Победа»). Далее по насыщенности следуют Санкт-Петербург — 9 рейсов в неделю («Россия» и S7) — и Сочи — 10 рейсов («Победа», Red Wings и частично «Россия»). 4 рейса в неделю намечено в Анапу («Победа»), по 2 рейса в неделю — в Минеральные Воды («Победа»), Симферополь (Red Wings и Nordwind Airlines). Краснодар («Азимут»), Калининград (UVTaero).

Из международных рейсов на лето запланированы полёты в Батуми (Грузия), Анталию и Аланию (Турция), Бургас (Болгария), Энфиду и Монастир (Тунис), Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр).