Ввод жилья в Прикамье вырос на 17,7%

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В январе — феврале 2019 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сданы в эксплуатацию 852 квартиры общей площадью 84 тыс. кв. м, что составило 117,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Такие данные обнародовал Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 70,2 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 66,1% больше, чем в январе — феврале 2018 года.