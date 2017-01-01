В аварийном доме на Уральской обвалилась часть стены

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Обрушение части стены по Уральской 110

Фото: Архив газеты «Местное время»

В аварийном доме по адресу ул. Уральская, 110 произошло обрушение части стены. На цокольном этаже с левой стороны здания выпала кирпичная кладка, сообщает ИА «Местное время».

Главная по дому Ольга Анисимова рассказала изданию, что теперь в доме находиться ещё страшнее. С приходом весны обострилась проблема с потолком. Вода сильно бежит. Дыры в крыше стали ещё большего размера.

Сейчас в доме продолжают проживать более ста человек. Ранее людям сообщали, что вскоре дом будет расселён, однако в настоящее время речь идёт о расселении до 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что жителей аварийного дома, где обрушилась часть стены, расселили в дома маневренного фонда.

Четырёхэтажное здание на улице Уральской, 110 уже обрушалось в этом году: в конце января в доме обвалилась стена.

Специалисты говорят, что делать капитальный ремонт здания 1924 года постройки нецелесообразно, оно изношено на 85 процентов. Несмотря на удручающее состояние дома, часть комнат в нём относится к городскому маневренному фонду. В четырёхэтажку расселяют людей из ветхого и аварийного жилья.

В городской администрации НК прокомментировали происшествие. По данным специалистов городской администрации, обрушение кирпичной кладки оконного проема произошло в левом крыле дома. Это часть здания является нежилой – она была полностью расселена еще в феврале. 22 февраля в администрации Мотовилихинского района Перми состоялось заседание межведомственной комиссии, на которой дом по ул. Уральская, 110 был признан аварийным, говорят в администрации.



