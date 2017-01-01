В «Молоте-Прикамье» меняется структура управления клубом

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В пермском хоккейном клубе «Молот-Прикамье» меняется структура клуба. Об этом во время instagram-конференции с жителями края сообщил губернатор Максим Решетников.

«Меняется наблюдательный совет клуба, сменился исполнительный директор. Ждём перезагрузки», — заявил губернатор.



Примечательно, что в структуре руководства ни совета, ни исполнительного директора не было. Управляет клубом Герман Третьяков, который юридически является и его учредителем.



В самом клубе информацию не прокомментировали, хотя признали, что теперь будет «новая структура управления».



Отметим, что в хоккейной среде ходят упорные слухи о том, что управленцем либо одним из управленцев клуба может стать бывший глава администрации Мотовилихинского района Андрей Морозов. Источник «Нового компаньона» рассказал, что о варианте с Морозовым «не слышал», но краевые власти явно хотят либо сменить руководство, либо оказывать на него большее влияние.