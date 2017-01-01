На «Азоте» прошли встречи директора с трудовым коллективом

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Встреча директора с трудовым коллективом

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошли традиционные встречи директора предприятия Андрея Семенюка с трудовым коллективом, сообщает пресс-служба компании.

Андрей Семенюк ознакомил участников встреч с итогами работы компании и филиала «Азот» за 2018 год. Холдингом «УРАЛХИМ» выпущено почти 6,5 млн т продукции, из них филиалом «Азот» — 2,3 млн т. За два года эта цифра увеличилась на 70 тыс. т. В 2018 году поставлен абсолютный рекорд по выпуску аммиачной селитры. Это стало возможным в том числе благодаря увеличению суточной выработки агрегатов цеха слабой азотной кислоты.

Рост средней заработной платы в целом по филиалу «Азот» в 2018 году в сравнении с 2017 годом составил 8,0%.

На обновление основных фондов и инвестпроекты «Азота» выделено 2 млрд 300 млн руб., что на 300 млн больше, чем в 2018 году. В числе важнейших работ — реализация крупного инвестиционного проекта по увеличению мощностей агрегатов отделения А цеха слабой азотной кислоты, модернизация двух подстанций на аммиачном производстве (№47 и №78), а также аппарата «кипящего слоя» на агрегате №2 в цехе гранулированной аммиачной селитры.

Андрей Семенюк рассказал и о социальной политике предприятия. На 2019 год запланирован внушительный объём работ по ремонту кабинетов, бытовых помещений и объектов культурно-спортивного центра «Азот».

Вложения в социальную сферу в 2018 году составили 226,3 млн руб. В частности, 34,7 млн руб.— на обеспечение работников филиала добровольным медицинским страхованием. На организацию детского отдыха — 9,4 млн руб.

Как отметил директор, важным событием для предприятия в 2018 году стала смена страховой компании и провайдера медицинских услуг, перед которыми поставлена задача улучшить качество медицинского обслуживания. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — отремонтирован здравпункт предприятия, организована запись к врачам поликлиники через здравпункт, появилась возможность получать медицинскую помощь в других лечебных учреждениях города.

Во встречах также приняли участие главный инженер филиала «Азот» Александр Исаченков, заместитель директора филиала по персоналу Ольга Евтина и руководитель административной службы Владимир Иопа. Руководители ответили на вопросы и замечания азотчиков. Было много вопросов о сбоях в работе муниципального транспорта, который доставляет сотрудников предприятия к проходным завода. Эта проблема в настоящее время находится на особом контроле как у директора филиала, так и у депутатов-азотчиков.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Традиционные встречи с трудовым коллективом носят характер диалога. Для руководства предприятия это возможность рассказать об итогах работы компании и филиала, поделиться планами на текущий год, настроить коллектив на эффективную и качественную работу. Для коллектива — возможность открыто задать вопросы и оперативно получить ответы. Постоянный диалог говорит о хороших взаимоотношениях в коллективе и, в конечном счёте, положительно влияет на итоги работы предприятия.

По сообщению пресс-службы предприятия















