Мост через Чусовую будут реконструировать, а не ремонтировать Максим Решетников ответил в прямом эфире на вопросе жителей Пермского края

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников провёл в Instagram очередной прямой эфир. Общение длилось час, а эфир единовременно смотрели около 900 человек.

Многие вопросы были связаны с Пермью. Например, люди спрашивали про уборку улиц от снега и наледи, надобность реконструкции улицы Революции, ликвидации троллейбусов, создания новой транспортной системы города и пересмотра сети автобусных маршрутов, и ремонт фасадов центре города.

Часть вопросов касалась краевых дорог. В частности, Максим Решетников сообщил, что старый мост через Чусовую придётся не ремонтировать, как планировалось, а реконструировать. «Мост в не очень хорошем состоянии, и там надо менять много конструкций», — пояснил губернатор. Касательно строительства нового моста, глава региона сообщил, что сейчас край ждёт финансирования из федерального бюджета. При этом Максим Решетников надеется, что это вынужденное ожидание на сроки ввода в эксплуатацию — 2022 год — никак не повлияет.

Также жители спрашивали, планируется ли в скором времени расширение Соликамского тракта. Однако губернатор сказал, что в плане эти работы не стоят из-за большой стоимости проекта. При этом краевые власти ускоряют строительство дублёра Соликамского тракта — дороги ТР-53. «Скоро мы объявим конкурс на проектирование, и к концу следующего года планируем получить подрядчика на строительство», — сообщил Максим Решетников.

Говоря о завершении строительства крупных краевых недостроев, Максим Решетников сообщил, что сегодня в крытом футбольном манеже «Пермь Великая» начались тренировки. Напомним, официально футбольный манеж «Пермь Великая» откроется 30 марта — в это день футбольный клуб «Звезда» проведёт матч с ФК «Урал-2» (Екатеринбург).