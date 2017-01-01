Учителя Прикамья получат компенсацию за работу на ГИА



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Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Заксобрания депутаты приняли в двух чтениях проект о приведении закона «Об образовании в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством.

С 1 января 2019 года в федеральном законодательстве в действие вступила правовая норма о предоставлении гарантий и компенсаций педагогическим работникам на период проведения не только ЕГЭ, но и ГИА в 9-х классах. На компенсации педагогам за работу по подготовке и проведению аттестаций в бюджете края планируется заложить 48 млн руб.