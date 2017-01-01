«Эксперт РА» оценило рейтинг надёжности компании «Талан» на уровне ruBB

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» проанализировали финансовую надёжность российского девелопера «Талан». Компании присвоен уровень ruBB со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба компании.

На результат оценки повлияло неукоснительное соблюдение сроков возведения объектов «Талан» во всех регионах присутствия. Кроме того, эксперты отметили стабильную маржинальность деятельности. «Рентабельность по EBITDA по итогам 2018 года составила 12%, а рентабельность продаж (ROS) — 9%», — указано в результатах анализа.

Опыт в работе с эскроу-счетами и широкая география присутствия также положительно влияют на финансовую устойчивость компании. Таким образом, девелопер не зависит от одного крупного проекта — все активы сбалансированы как по срокам, так и по объёмам.

— Кредитный рейтинг даёт инвесторам возможность получить независимое мнение авторитетных экспертов о компании «Талан». Этот шаг полностью соответствует политике повышения прозрачности результатов нашей деятельности. Так, в прошлом году была опубликована финансовая отчётность в соответствии с международными стандартами. Кроме того, на сайте появился раздел «Открытые данные», где каждое подразделение компании показывает результаты своей работы. Теперь любой человек может оценить количество обращений, объёмы продаж, соответствие фактического хода стройки графику, итоги тендеров и много других метрик, — рассказал Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан».

Отметим, за 2017 год на счёт девелопера «Талан» от покупателей по договорам долевого участия поступило 4,1 млрд руб., в 2018 году, по предварительным подсчётам, показатель вырос более чем в 1,5 раза.