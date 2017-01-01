«Уралкалий» в 2018 г. увеличил капзатраты по РСБУ на 33%, до 17,2 млрд руб.

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«Уралкалий» в 2018 году увеличил инвестиции в поддержание и развитие мощностей на 33% к уровню предыдущего года — до 17,2 млрд руб., следует из отчётности компании по РСБУ. Отчётность компании проанализировало агентство «Интерфакс».

В 2017 году капзатраты «Уралкалия» по РСБУ упали на 37% — до 12,95 млрд руб. По МСФО эта цифра составила 15,8 млрд руб. (снижение на 27%).

В прошлом году «Уралкалий» продолжил инвестировать в строительство Усть-Яйвинского рудника, новых стволов на СКРУ-2, а также в проекты по увеличению объёмов производства стандартного и гранулированного хлоркалия на существующих рудниках.

Выручка «Уралкалия» по РСБУ за 2018 год выросла на 15% — до 156,7 млрд руб., прибыль от продаж — на 32%, до 78,9 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 4,9 млрд руб. против 37,7 млрд руб. прибыли годом ранее, что было обусловлено в основном убытком от курсовых разниц в размере 52,3 млрд руб.