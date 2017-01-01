«Уралкалий» в этом году активизирует работу по Половодово

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«Уралкалий» в этом году разработает рабочую документацию и начнёт подготовительные работы по строительству Половодовского калийного комбината, следует из отчётности компании, имеющейся в распоряжении агентства «Интерфакс».

Половодово — один из двух крупных greenfield-проектов «Уралкалия» — ранее был отложен в связи с падением цен на калий. В 2017 году «Уралкалий» в презентации для инвесторов сообщал, что ГОК мощностью 2,8 млн тонн может быть запущен не ранее 2025 года.

Однако в конце прошлого года основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин говорил, что компания возвращается к Половодово и включила его в список инвестпроектов, представленных в рамках «инициативы Белоусова».

Дмитрий Мазепин, бенефициар «Уралкалия»:

— В 2008 году «Сильвинит» купил эту лицензию за $1,5 млрд, проект два раза переносился по срокам, и теперь мы начинаем разрабатывать документацию.

Стоимость Половодово оценивалась в $1,9 млрд.