В Прикамье оборот розничной торговли вырос на 0,6%

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Один из главных факторов медленного восстановления экономики — реальные располагаемые доходы населения, которые продолжают снижаться

Фото: Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — феврале 2019 года сложился в сумме 86 млрд 479 млн руб., что составляет 100,6% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Пермьстатом.

Прирост стал возможным благодаря росту объёмов торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) на 101,3% — с 38 млрд 711,5 млн руб. до 41 млрд 175,3 млн руб.

Торговля непродовольственными товарами осталась на прежнем уровне. В то же время общепит продемонстрировал отрицательную динамику и сократился на 0,3%: с 3 млрд 729,9 млн руб. до 3 млрд 599,9 млн руб.