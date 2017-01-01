Из Перми за зиму вывезли более 1 миллиона кубометров снега

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба администрации Перми

В настоящее время подрядчики сосредоточились на дополнительном вывозе снега в связи с противопаводковыми мероприятиями, сообщают в городской администрации.

Этой зимой в Перми наблюдались самые интенсивные снегопады за прошедшие 24 года. Февраль стал самым снежным зимним месяцем — выпало 66 мм осадков. Такое количество осадков составляет 224% от месячной нормы февраля. В начале марта выпало уже 31 мм осадков, что составляет 109% от месячной нормы марта. Ежедневно на специализированные полигоны отправляется порядка 10 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на снежные полигоны вывезено около 1 миллиона кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году на конец марта с улиц города было вывезено более 684 тысяч кубометров снега.

В Перми утверждён план противопаводковых мероприятий. В течение марта подрядчикам необходимо вывезти около 350 тысяч кубометров снега — с дорог 3-й и 4-й категории и частного сектора, это то, что не предусмотрено контрактами. В связи с большим количеством снега в этом году администрация Перми оказывает помощь управляющим организациям в вывозе снега из дворов посредством бесплатных талонов. Решение об этом было принято на городском штабе по благоустройству.

С наступлением весны подрядчикам поставлена задача прочищать водопропускные трубы, водоотводные лотки, ливнеприёмные решетки, не допускать скопления грязи у борта в прилотковой зоне дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и заездных карманов.