В Перми за долги по теплу арестовали автомобиль такси

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Арест такси должника

В Перми прошли очередные совместные рейды судебных приставов и специалистов отдела по работе с дебиторской задолженностью физлиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Жители Индустриального и Свердловского районов краевой столицы лишились личного автотранспорта за долги за тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба предприятия.

Один из арестованных автомобилей — Chevrolet Cruze— использовался в качестве такси. Для возвращения источника дохода должнику необходимо будет погасить долг в размере 59 тыс. руб.

Среди других автотранспортных средств, на которые был наложен арест в ходе рейдов, оказались Nissan March и «Лада Приора». Их собственники недоплатили за потребленные тепло и горячую воду почти 70 тыс. руб. На следующий день лишившиеся «железных коней» владельцы погасили предъявленные исполнительные документы, оплатили стоимость услуг автоэвакуатора, исполнительский сбор и вернули автомобили.

Прошедший рейд — часть большой кампании 2019 года по взысканию задолженности потребителей. В настоящее время в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 2 млрд руб. На сегодняшний день в работе находится около 50 тысяч исполнительных листов.