В Прикамье планируют расселять не менее 90 тыс. кв. м аварийного жилья в год

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Сегодня, 19 марта, на Совете глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края обсудили реализацию мероприятий по расселению аварийного жилья. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» к 1 апреля региональный минстрой совместно с муниципалитетами должен утвердить программу ликвидации аварийного фонда на 2019 год.

Как отметил губернатор Максим Решетников, по объёму федерального финансирования программы в рамках нацпроекта на 2019 год Пермский край (1,7 млрд руб.) займёт третье место в стране. С учётом этих средств, в Прикамье в этом году будет расселено и ликвидировано 90 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом в планах было расселить и ликвидировать такой объём аварийного жилья до 2021 года.

По словам первого заместителя председателя правительства — министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, новая программа расселения в рамках нацпроекта рассчитана на шесть лет и будет действовать по 2025 г. В неё будут включены все дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года. По данным органов местного самоуправления, это порядка 489 тыс. кв. м ветхого жилья. В свою очередь, в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщают, что информация о том, в каком объёме поступит федеральная финансовая поддержка субъектам РФ, в том числе Пермскому краю, станет известна до 1 апреля.

В рамках национального и регионального проектов в 2020 и 2021 годах в Пермском каре планируется ликвидировать не менее 90 тыс. кв. м ежегодно.

Напомним, что ликвидация аварийного жилищного фонда на территории края с 2018 года реализуется комплексно, то есть расселяются и ликвидируются одновременно все аварийные дома в одном квартале. Это позволяет решать не только задачу обеспечения безопасных условий проживания граждан, но и вовлечение в оборот земельных участков, занятых аварийным жильём.

В 2018 году в Прикамье было ликвидировано более 20 тыс. кв. м аварийного фонда, в благоустроенное жильё переселено 1586 человек из Перми, Кунгура, Губахи, Краснокамска, Кондратовского сельского поселения и Чернушки. Финансирование программы осуществлялось исключительно за счёт консолидированного бюджета Пермского края. На её реализацию было направлено более 800 млн руб. Кроме того, средства на переселения граждан в рамках ликвидации аварийного жилья, которому грозит обрушение (в рамках ЧС),получили четыре муниципалитета: Лысьва, Соликамск, Кунгур и Верещагинское городское поселение.

Вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда является одним из приоритетных в жилищной политике Российской Федерации. В 2018 году президентом страны перед правительством Российской Федерации и исполнительными органами государственной власти была поставлена задача устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда.