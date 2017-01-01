На аукцион выставлены ещё 70 лотов по наружной рекламе



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Фото: Сергей Хакимов

Департамент имущественных отношений администрации Перми выставил на аукцион ещё 70 мест для размещения рекламных конструкций. Торги по ним пройдут 22 и 23 апреля.

Согласно документации, лоты относятся к разным частям города. Больше всего лотов (13) относится к ул. Встречной — это двусторонние щиты площадью 36 кв. м. Они же и с самой высокой стартовой ценой — 162,5 тыс. руб.

Ранее горадминистрация объявила об аукционе на 70 рекламных конструкций , которые также будут расторгованы (по 35 лотов) на двух аукционах — 18 и 19 апреля.

Начальная цена самых дорогих лотов также составляет 162,5 тыс. руб. Это четыре двусторонних щита на пр. Декабристов и пять двусторонних щитов на пр. Парковом. Отметим, что новые договоры предполагают и новый внешний вид таких видов конструкций, как щиты и сити-борды, — для безопасности они должны устанавливаться на двойные опорные стойки (ранее могли на одиночные).

На данный момент это будут третий, четвёртый, пятый и шестой аукционы исходя из новой схемы размещения наружной рекламы. Напомним, по новой схеме в городе должно быть 916 конструкций, причём крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Первые два аукциона по новой схеме (из расчёта «один лот — одна конструкция») состоялись 29 и 31 января. Тогда из 60 выставленных лотов востребованными оказались лишь 38 конструкций. Отметим, что все места не относились к центральной части города.

По итогам первого аукциона большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис». Три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).