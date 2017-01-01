Текущий ремонт пермских дорог проводится с помощью литого асфальта

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Специалисты советуют использовать для ямочного ремонта весной литой асфальтобетон, так как его исключительные адгезионные свойства и водостойкость обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

При производстве литого асфальтобетона битум нагревают до 160—180 градусов, минеральные компоненты — до 190—240 градусов. На выпуске температура асфальтобетонной смеси достигает 180—200 градусов. Затем смесь транспортируется в специальных термос-бункерах при непрерывном перемешивании.

Такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут вызывать перепады температуры. При этом нужно использовать только литой асфальтобетон, никаких кирпичей, фрезы, щебня.

Так, в ночь с 18 на 19 марта в Индустриальном районе подрядным предприятием ООО «ДСТ-Пермь» выполнен ремонт литым асфальтобетоном на улицах Карпинского (от улицы Архитектора Свиязева до улицы Веры Засулич), Архитектора Свиязева (от улицы Космонавта Леонова до улицы Карпинского), Встречной (от улицы Оверятской до улицы Подлесной), на Гамовском тракте. Общая площадь ремонта составила 199,3 кв. метра.

Ранее профилактический ремонт прошел в Ленинском районе на улицах Ленина, Луначарского, Достоевского, Пермской, 25 Октября, Петропавловской, Осинской, Блочной, Монастырской, Борцов Революции, Комсомольском проспекте. В Дзержинском районе — на улицах Желябова, проспекте Парковом, Трамвайной, Зои Космодемьянской, Малкова, Подлесной, Переселенческой, Локомотивной, Дзержинского. В Свердловском районе — на улицах Николая Островского, Революции, Белинского, Солдатова, Чкалова, Сибирской, Пушкина, Чернышевского, Малышева, Комсомольском проспекте и других.

В ближайшее время запланирован ремонт литым асфальтобетоном на улицах Шахтерской, Дениса Давыдова, Левченко, Советской Армии, Милиционера Власова, Чайковского в Индустриальном районе, на улицах Героев Хасана и 1-ой Красноармейской в Свердловском районе и других по мере обнаружения локальных ям и выбоин.

Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия — установится положительная температура воздуха.

План ремонта составляется по результатам регулярного обследования территории специалистами районных администраций и по обращениям горожан. Пермяки могут сообщать адреса, где требуется ремонт, в МКУ «Благоустройство» того района, где обнаружены трещины на дорогах.