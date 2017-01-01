В региональном этапе Всемирных игр победителей приняли участие 63 ребёнка

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В Перми прошёл второй региональный этап Всемирных игр победителей — спортивный праздник для детей, победивших онкологические заболевания. Всего в состязаниях приняли участие 63 ребёнка из разных уголков Пермского края.

На церемонии открытия директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева рассказала, как важно проводить такие игры в Перми.

Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня»:

— На протяжении 10 лет работы фонда все наши усилия направлены на то, чтобы дети с онкологическими заболеваниями выздоравливали. Очень важно проводить второй региональный этап в Перми, потому что мы понимаем, как много детей нуждаются в социально-психологической реабилитации.

Второй региональный этап Всемирных Игр Победителей. Пермь, март 2019 года

Игры начались с таких дисциплин, как бег на 60 м, стрельба, настольный теннис и шахматы. За ними последовали ходьба, футбол и прыжки в длину.

Нужно отметить, что проигравших на этом празднике не было, — каждый получил приятные впечатления от спорта и общения, а родители и друзья были всегда рядом и болели за своих детей.

Маленьких участников наградил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов: «Это настоящий праздник для детей, которые сделали первый шаг к вере в себя через спорт и уже одержали самую важную победу — победу над онкозаболеванием. Спорт стирает границы, нет ничего невозможного!».

Кроме того, на празднике присутствовал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «Жизнелюбие, вера в победу, спорт — всё это и есть Игры победителей».

Большинство ребят получили награды из рук спортсменов и руководителей гандбольной команды «Пермские медведи».

Провести жеребьёвку и определить, кто поедет на Всемирные игры победителей в Москву, было предложено представителю генерального партнёра Игр в Перми — советнику председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Марии Коноваловой. По её словам, Игры победителей — светлое и жизнеутверждающее мероприятие, которое помогает рассказать всем о том, что детский рак действительно излечим.

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Это важно как для детей, которые поправились, так и для тех, кто ещё лечится: на примере Игр фонд «Берегиня» рассказывает, что побороть можно всё, даже тяжёлую болезнь.

С помощью лотереи были выбраны 10 участников регионального этапа в Перми, которые отправятся в июле на Всемирные игры в Москву.

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