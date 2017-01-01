В Перми на аукцион выставлены автобусные маршруты №9 и №23



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Фото: Виктор Михалев

Администрация Перми объявила аукционы по автобусным маршрутам, которые будут ходить согласно новой транспортной схеме: №9 «Деревня Субботино» — «Верхние Муллы» (нынешний маршрут №9т) и №23 «Деревня Голованово» — «НПО «Искра» (нынешний маршрут №10т).

Согласно условиям, контракты с победителями будут заключены на срок с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года.

Особенностью проекта станет то, что плата за проезд будет поступать в бюджет города, а перевозчик будет получать за фактический пробег автобуса.

Аукционы проводятся в рамках реализации пилотного проекта новой транспортной модели. Контракты предусматривают обновление подвижного состава на маршрутах. Автобусы должны иметь экологический класс «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, также они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть класса «Евро-5» и не старше 5 лет, а также быть низкопольными.

Напомним, ранее горадминистрация выставила на торги маршруты №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка II» — «Микрорайон Вышка I» и №60 «ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь».

Оба изменят путь следования: первый будет перенаправлен с ул. Уральской на ул. Лебедева в обоих направлениях. Второй будет следовать в режиме «экспресс» по ул. Якутской вместо «привычных» ул. Ветлужской и Докучаева в обоих направлениях. Кроме того, будет скорректирован конечный пункт маршрута: один рейс маршрута будет работать по укороченному графику до ул. Попова, а следующий рейс — до Комсомольской площади. Все четыре аукциона запланированы на начало апреля.

Ранее, 27 февраля, горадминистрация объявляла об аукционах на автобусные маршруты №3 «Станция Пермь I» — «Микрорайон Нагорный» (максимальная стоимость контракта — 63,9 млн руб.), №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый» (66,9 млн руб.) и №62 «Милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева» (37,1 млн руб.).

Аукционы на маршруты №3 и №62 запланированы на 22 марта, №11 — на 25 марта. Победители будут работать на маршрутах в те же сроки — с 1 мая по 31 января. Ранее МКУ «Гортранс» объявило аукционы на автобусные маршруты №7 и №34.