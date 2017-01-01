«Азот» поддержал участие березниковских спортсменов в чемпионате мира по современному мечевому бою

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Участники сборной России по современному мечевому бою

Фото: пресс-служба АО «МХК «ЕвроХим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» выделил средства для поездки березниковских спортсменов на чемпионат мира по современному мечевому бою (СМБ), который состоялся с 8 по 10 марта в Минске, сообщает пресс-служба предприятия.

Занятия по современному и историческому мечевому бою проходят в учреждении дополнительного образования «Каскад» с 2003 года. Березниковские спортсмены впервые вошли в состав сборной России по СМБ. Ирина Фаттахова, ученица школы №30, заняла второе место в личном зачёте в номинации «Триатлон». Команда, в которую входил березниковец Георгий Субботин, заняла первое место на чемпионате мира.

Владимир Демидов, председатель МОО «Союз ветеранов боевых действий», педагог дополнительного образования МАО ДО ДЮЦ «Каскад»:

— Мы стараемся, чтобы наши воспитанники побывали на разных турнирах по СМБ и фестивалях по исторической реконструкции. Спасибо, что филиал «Азот» помог финансово ребятам и они впервые посетили соревнования мирового масштаба.

Филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» давно сотрудничает с «Союзом ветеранов боевых действий» города Березники. В этом году предприятие планирует активно поддержать и деятельность учреждения дополнительного образования «Каскад», которое занимается патриотическим воспитанием молодёжи. Средства будут выделены на проведение фестиваля солдатской песни, а также на культурно-туристический слёт «Наследники Победы», в котором примут участие ветераны боевых действий Пермского края, юнармейцы, городской Совет ветеранов войны и труда.