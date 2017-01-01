На торги выставлено 70 рекламных конструкций в Перми



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Фото: Алёна Ужегова

Горадминистрация Перми объявила об аукционе на 70 рекламных конструкций на общую сумму 5,32 млн руб. Они будут расторгованы (по 35 лотов) на двух аукционах — 18 и 19 апреля.

Это стелы, щиты и сити-борды сроком на восемь и десять лет. Начальная цена самых дорогих лотов составляет 162,5 тыс. руб. Это четыре двусторонних щита на пр. Декабристов и пять двусторонних щитов на пр. Парковый. Отметим, что новые договоры предполагают и новый внешний вид таких видов конструкций как щиты и сити-борды — для безопасности они должны устанавливаться на двойные опорные стойки (ранее могли на одиночные).

Это будут третий и четвёртый аукционы исходя из новой схемы размещения наружной рекламы. Напомним, по новой схеме в городе должно быть 916 конструкций, причём крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Первые два аукциона по новой схеме (из расчёта «один лот — одна конструкция») состоялись 29 и 31 января. Тогда из 60 выставленных лотов востребованными оказались лишь 38 конструкций. Отметим, что все места не относились к центральной части города.

По итогам первого аукциона большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго большинство разыгранных мест (шесть) достались ООО «Гэллэри Сервис». Три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).