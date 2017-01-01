Восстановительные работы в доме на Революции, где обрушились перекрытия, могут продлиться до середины мая

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Фото: Константин Долгановский

Работы в доме по адресу ул. Революции, 3/1, на техническом этаже которого в январе обрушились перекрытия, могут продлиться до 10 мая. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов.

По его словам, это не окончательная дата, так как в процессе обследования и восстановления обнаруживается необходимость новых работ. Так, изначально планировалось, что всё будет завершено к началу марта, затем сроки сдвигались на апрель, сейчас — почти на середину мая.

Власов пояснил, что изначально предполагалось лишь восстановить рухнувшую часть техэтажа, но обследования выявили необходимость дополнительных работ.

«Принято решение разобрать все плиты и установить монолитные перекрытия», — отметил чиновник.

Он напомнил, что зафиксировано ненормативное состояние швов, перекрытий и плит. Причём большинство нарушений было допущено ещё в процессе строительства дома. Появились ли трещины на плитах в процессе строительства или в процессе эксплуатации — установить технически невозможно.

Основными причинами ЧП названы «низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве застройщиком, нарушение СНиП, отступление от утверждённых проектных решений».

По словам Власова, все работы выполняются за счёт резервного фонда, но как только будут выявлены виновные в обрушении плит и приведших к этому причин, то именно им придётся компенсировать все расходы.

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