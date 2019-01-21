Объявлены аукционы на два автобусных маршрута в рамках новой транспортной модели

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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Администрация Перми объявила аукционы на два автобусных маршрута в рамках новой транспортной модели, которая будет запущена в этом году — на маршрут №36 «Улица Мильчакова — микрорайон Вышка II — микрорайон Вышка I» и №60 «Детский дом культуры имени Кирова — Комсомольская площадь».

Максимальная стоимость контракта на первый — 109,3 млн руб., второй — 79,3 млн руб. Заявки принимаются до 3 апреля, сам аукцион — 8 апреля. По условиям контракта, победители будут работать на маршрутах с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года.

Напомним, 27 февраля горадминистрация объявляла об аукционах на автобусные маршруты №№3 «Станция Пермь I — микрорайон Нагорный» (максимальная стоимость контракта — 63,9 млн руб.), №11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» (66,9 млн руб.) и №62 «Милиционера Власова — микрорайон Крохалева» (37,1 млн руб.).

Аукционы на маршруты №№3 и 62 запланированы на 22 марта, №11 — на 25 марта. Победители будут работать на маршрутах в те же сроки — с 1 мая по 31 января. Ранее МКУ «Гортранс» объявило аукционы на автобусные маршруты №7 и №34.