По просьбам жителей автобусные маршруты №14 и №68 в новой маршрутной сети останутся без изменений

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На базе общественного центра «Стахановец» состоялось заседание Лиги председателей ТОС города Перми. Одной из тем встречи стало представление предварительных итогов обсуждения проекта новой маршрутной сети, которые прошли с жителями во всех районах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

В заседании приняли участие заместители главы администрации Перми Лидия Королёва и Людмила Гаджиева, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, глава Индустриального района Александр Иванов, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, представители администрации города, председатели территориальных общественных самоуправлений.

Одним из важных вопросов повестки стал проект новой маршрутной сети. Напомним, за год до внедрения проекта городские власти начали его обсуждение с жителями и депутатами, чтобы выявить наиболее востребованные транспортные сообщения между районами и микрорайонами. По итогам встреч в департамент дорог и транспорта поступило более 800 обращений. Большинство из них от жителей Орджоникидзевского района, микрорайонов Водники, Заостровка, Нагорного, Карпинского, Крохалева, Липовая Гора, Ива.

Так, среди положительных изменений жители отмечают возможность бесплатных пересадок, появление новых транспортных связей, сокращение интервалов движения, продление времени работы маршрутов, организацию внутрирайонных сообщений, обновление парка транспортных средств, в том числе увеличение их вместимости.

Подробнее о каждом председателям ТОС рассказала Людмила Гаджиева. Так, например, новые транспортные связи появятся для жителей улицы Переселенческой и микрорайона Авиатор благодаря организации маршрута №11 сообщением «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый». Для жителей микрорайонов Камгэс, ПДК, Январского, Энергетик будет организовано сообщение с центральной частью города с помощью маршрута №24 сообщением «Автопарк» — «Площадь Дружбы». По регулируемому тарифу для жителей микрорайонов Субботино и Голованово будут организованы маршруты №9 и №23 соответственно. Кроме того, в круглогодичном режиме планируется обеспечить транспортное сообщение с микрорайоном Ласьвинские Хутора.

Ожидается, что на ряде маршрутов существенно сократится интервал движения автобусов. В первую очередь этого ждут жители отдалённых районов. Так, например, если сейчас жители микрорайона Ива в среднем ожидают необходимый им транспорт 13 минут, то в новой маршрутной сети ожидание сократится в два раза. Также меньше по времени транспорт будут ждать жители микрорайонов Камского, Васильевки, Верхней Курьи, посёлка Новые Ляды.

Также по просьбам жителей будет продлено время работы ряда маршрутов по направлению из центра в микрорайоны Ива, Костарёво, Новобродовский и в Кировский район.

По словам Анатолия Путина, обращения жителей по маршрутной сети можно условно разделить на две группы. Первая — просьбы по внутрирайонным маршрутам, которые связывают значимые социальные объекты инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады. При этом предусматриваются маршруты, отсутствующие в существующей маршрутной сети. Например, связь между объектами социальной инфраструктуры в Индустриальном районе планируется обеспечить запуском нового внутрирайонного кольцевого маршрута №28 «Микрорайон Нагорный» — «Стахановская», скорректировав его с учётом предложений жителей: движение по ул. Чердынской (Геологов, Глинки в обратном направлении), заезд на проспект Декабристов, Ипподром, ул. Свиязева. Маршрут №54 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Хмели» планируется организовать с заездом на станцию Пермь II, движение маршрута №47 «Станция Бахаревка» — «Мачтобаза» организовать через микрорайон Ераничи, маршрут №9 от остановки «Верхние Муллы» предлагается продлить до микрорайона Хмели, движение маршрута №24 «Автопарк» — «Площадь Дружбы» организовать через улицу Верхоянскую. Кроме того, по просьбам жителей планируется предусмотреть маршрут между микрорайонами Новые Водники, Железнодорожным и Пролетарским, а также организовать движение маршрутов до ДК им. Кирова через остановку «МСЧ-133».

Также проектом новой маршрутной сети в Кировском районе предусмотрен маршрут №29, который свяжет микрорайон Судозавод и улицу Магистральную. Маршрут в Мотовилихе по просьбам пермяков свяжет Костарёво с улицами Дружбы и КИМ. В Орджоникидзевском районе внутрирайонный маршрут №58 пройдёт через микрорайоны Васильевка, ПДК, Кислотные Дачи, Чапаевский и Вышка I. Маршрут №31 свяжет улицы Моторостроителей, Хлебозаводскую, микрорайон Липовая Гора Свердловского района.

Вторая — обращения, связанные с перемещением между микрорайонами и центром города. По итогам анализа предложений было решено сохранить в существующем виде маршруты №14 и №68, а также продлить маршрут №67 от микрорайона Садового до Заостровки, при этом до микрорайона Архиерейка от улицы Власова будет организовано движение маршрута №13. В микрорайоне Липовая Гора планируется организация маршрута №19 до улицы Попова с заездом на ост. «Центральный рынок». Маршрут №80 из Закамска будет следовать до остановки «Дворец спорта им. Сухарева», далее — по улицам Леонова, Мира до конечной остановки «Улица Власова».

Подчеркнём, что это лишь промежуточные результаты обсуждений, решение по которым могут быть приняты уже сейчас, с остальными просьбами жителей департамент дорог и транспорта продолжит работу.

Напомним, главными целями создания новой маршрутной сети станут повышение скорости передвижения пассажиров за счёт сокращения времени ожидания транспорта, организация движения маршрутов по «прямым» траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Также планируется расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотрено сокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности загрузки транспорта.

Реализация проекта запланирована на 2020 год.

Также на заседании председателям ТОС рассказали о реализации проекта «А_ ТОС: Модель информирования граждан о деятельности ТОС в социальных сетях», акции «Подарок новорождённому», а также о деятельности Общенациональной ассоциации ТОС.