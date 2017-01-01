«Парма» выиграла у «Енисея» в овертайме

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл четвёртый матч в нынешнем сезоне «Единой лиги ВТБ». Для победы над красноярским «Енисеем» понадобилось дополнительное время. Итоговый счёт – 92:88.

«Парме» катастрофически не хватало победы – серия из десяти поражений подряд давила тяжёлым грузом. И эта желанная победа далась невероятным трудом. Всё основное время команды шли друг за другом «нога в ногу», и наконец-то пермяки не провалили, как обычно, вторую половину матча. Более того, они могли выиграть и в основное время, но гостей спас результативный трёхочковый бросок. Овертайм, к счастью, был полностью на стороне «Пармы». Гости явно больше подустали, а хозяева, стиснув зубы, довели дело до победы. Кстати, эта победа стала первой для Вячеслава Шушакова этом сезоне в качестве наставника команды.

Самые результативные у «Пармы»: Эйгирдас Жукаускас (18 очков + 8 подборов), Рашард Келли (16 очков + 6 подборов), Тре Маклин (12 очков + 10 подборов), Константин Буланов (12 очков+ 8 подборов), Николай Жмако (10 очков), Кен Браун (9 очков + 6 подборов + 9 передач).

Вячеслав Шушаков, и.о главного тренера «Пармы»:

— У нашей команды была хорошая энергия и мы все 45 минут шли к этой победе. В течении игры проводили успешную защиту, но если бы в некоторых простых ситуациях не допускали ошибки, то победа могла случится гораздо раньше. Как раз эти ошибки и завели нас в овертайм.

После этой победы «Парма» занимает 13-е место в чемпионате, следующие два матча пермяки проведут в гостях – 24 марта со «Цмоки-Минск» и 30 марта с «Астаной». Ближайший домашний матч – 5 апреля с польской «Зелена гурой».