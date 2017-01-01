К 2024 году в Пермской агломерации планируется отремонтировать почти 70 км дорог и улиц

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В этом году в Прикамье начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в рамках нацпроекта до 2024 года будет отремонтировано и реконструировано 68,3 км дорог и улиц Пермской агломерации, в том числе: в Перми — 25,1 км, в Пермском районе — 23,5 км, в Добрянском районе — 8,6 км, в Краснокамском районе — 11,0 км, сообщают в пресс-службе главы региона.

Кроме того, будет построено и отремонтировано 21,7 км региональных дорог — с 2019 года в проект добавлена вся региональная сеть Пермского края. Сейчас в проект включено три объекта: Восточный обход города Перми, обход посёлка Куеда с путепроводом и дорога от Горнозаводска до границы со Свердловской областью.



В 2019 году всего в Пермском крае планируется отремонтировать в рамках нацпроекта 52 участка дорог и улиц Пермской агломерации.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал высокую эффективность реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году в Прикамье зафиксировано значительное снижение погибших в ДТП — более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По снижению этого показателя Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. По словам главы региона, для достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», важно чётко распределить задачи между разными органами власти, потому что обеспечение безопасности — вопрос межведомственный. Он включает и ремонт, и содержание дорог, многие ДТП имеют сопутствующую причину — неудовлетворительное состояние дорожного полотна.



По словам министра транспорта Николая Уханова, одним из главных результатов комплекса мероприятий по выполнению целевых показателей должно стать приведение в нормативное состояние к 2024 году 85% дорожной сети агломерации, а также 50%-е снижение количества мест концентрации ДТП.

Ещё одним важным целевым показателем нацпроекта является снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году — до 14,5%.



Кроме того, в 2019 году планируется снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермского края до 105, сейчас их 114. Для достижения этой цели к апрелю 2019 года будут разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения.



Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного значения увеличится до 217 в 2019 году, сейчас их 151.



На приведение дорог Пермской агломерации в нормативное состояние в 2019 году из средств федерального бюджета предполагается направить 1 млрд руб., на дороги регионального значения — 184,86 млн руб. Ещё более 1,5 млрд руб. на реализацию нацпроекта будет направлено из краевого бюджета.