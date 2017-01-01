Организация дорожного движения в Перми подорожает на 903 млн руб.

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Администрация Перми увеличила финансирование на организацию дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на 903,867 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Всего в этом году на данную статью расходов будет направлено 3,825 млрд руб. вместо 2,922 млрд руб., запланированных ранее. Дополнительные средства в 903,867 млн руб. были взяты из неиспользованных ассигнований бюджета Перми и Пермского края 2018 года.

Для обеспечения потребности в регулярных перевозках общественным транспортом и доступности услуг для пассажиров на муниципальных маршрутах выделено 3,523 млрд руб. Еще 301,641 млн руб. направлено на обеспечение безопасности на дорогах.

На эти средства планируется привести в нормативное состояние остановочные пункты, установить и демонтировать дорожные знаки и ограждения, капитальный ремонт трамвайных путей, модернизация пешеходных переходов, организация контроля парковок, установка фото- видеофиксаторов, контролирующих Правила дорожного движения, покупка автобусов и прочее.