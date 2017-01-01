На улицах Перми стали устанавливаться НТО нового типа

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Пермские предприниматели стали устанавливать НТО, соответствующие типовым архитектурным решениям. В Перми уже установлены 33 таких НТО, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рынок нестационарной торговли претерпевает изменения. Их главная цель — упорядочивание и приведение к общим требованиям внешнего вида. Изменения позволят обеспечить единые подходы ко всем НТО, размещаемым на земельных участках вне зависимости от формы собственности. В том числе соблюсти архитектурный облик уже сложившейся застройки.

Нормативные требования к внешнему облику НТО в Пермском крае утверждены приказом краевого минстроя. Рекомендовано использование современных сертифицированных (в том числе по пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, и устойчивые эксплуатационные материалы. Типовое решение «А» предназначено для центрального планировочного района и главных улиц, смежных с центром районов.

Фото: Администрация Перми

Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города Перми. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения, как по локации, так и по специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом НТО, не отраженные в разработанной схеме, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до того момента, пока его 5-летний срок не истечёт или условия договора не будут нарушены.

В утверждённой схеме заложены несколько основополагающих принципов: унификация внешнего облика киосков и павильонов, определение специализации НТО до продажи места, передислокация объектов в центральном планировочном районе — приоритет здесь отдаётся киоскам по продаже печатной продукции.

В настоящее время на «Торговой площадке» проходят торги на право размещения НТО на территории города. В аукционной документации указано типовое архитектурное решение, которому должен соответствовать объект, а также предусмотрены торговые точки разнообразной специализации: общественное питание, продажа цветов, овощей и фруктов, киоски по распространению печатной продукции и другие.

Уже проведено 11 аукционов в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в отношении 413 лотов. По итогам проведённых аукционов заключены 223 договора на размещение НТО.

Напомним, в мае 2018 года типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов были представлены членам градсовета. Представители архитектурного сообщества, специалисты сферы городского планирования, экологии, предприятий коммунального комплекса, проектных, строительных и общественных организаций, учёные положительно оценили проект.

— Установка таких объектов достаточно выверена. За последний год облик НТО в Перми изменился кардинально. С архитектурной точки зрения прогресс в этом вопросе налицо. В первую очередь — объекты должны быть качественно выполнены. В 1990-е годы они ограничивались крашеным металлом, самыми простыми алюминиевыми витражами. Сегодня введены технологии. Прямоугольная форма этих объектов обеспечивается дизайном, основанном на применении современных материалов и отдельных стилевых решений, например, использование вертикальных элементов для создания ритма, — отметил Виктор Щипалкин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества.



