Финансирование благоустройства дворов и парков Прикамья увеличат в 1,5 раза

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Детская площадка

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 14 марта, на заседании правительства обсудили итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году и задачи на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора.

Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, за 2017—2018 годы в регионе были приведены в порядок 960 дворов, 185 общественных пространств, 10 парков — всего более 1150 объектов. Выполнить большой объём работы, по словам главы региона, удалось в первую очередь благодаря федеральной поддержке.

«В этом году федеральная часть в рамках реализации национальных проектов существенно увеличена, — рассказал губернатор. — Только из федерального бюджета край получит более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство будет направлено 1,3 млрд рублей. Это даёт нам возможность существенно нарастить темпы работ».

В связи с тем, что проект поменял статус с приоритетного на национальный, софинансирование со стороны Федерации составляет 95% — и только 5% требуется от краевых и местных властей. При этом губернатор подчеркнул, что край сохранит объём софинансирования, это позволит направить часть ресурсов на устройство освещения и мест сбора твёрдых коммунальных отходов.

И. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын, в свою очередь, рассказал о ходе реализации программы по формированию комфортной городской среды на ближайший год. По его словам, работы по благоустройству будут проведены во всех муниципальных районах и городских округах Пермского края.

«Участником программы может стать каждый житель Пермского края. Для этого собственникам дома необходимо подать заявку на благоустройство своего двора в местную администрацию. Порядок и сроки подачи заявок определяются муниципальным образованием самостоятельно», — отметил Александр Шицын.

Отбор общественных пространств в программу проходит через процедуру слушаний, а в городах с населением свыше 20 тысяч человек — путем проведения рейтингового голосования жителей.

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края распределило между муниципальными образованиями региона средства программы на 2019 год. Органы местного самоуправления до 30 марта должны актуализировать свои муниципальные программы, исходя из полученных средств. После чего стартует реализация проектов благоустройства 2019 года.

Губернатор поручил региональному минЖКХ проконтролировать, чтобы в течение апреля ТСЖ и управляющие компании провели все необходимые работы и уже с мая начались благоустроительные работы. Кроме того, Максим Решетников заявил о необходимости своевременной публикации информации по благоустройству на сайте «Управляем вместе», чтобы жители понимали, где и в какие сроки будут реализованы мероприятия.

Отметим, программа по формированию комфортной городской среды действует в регионе с 2017 года и рассчитана до 2024 года.