В Перми растут популярность однокомнатных квартир и ставка аренды

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Жители Перми вынуждены всё чаще отдавать предпочтение самому малому и доступному формату арендованного жилья — однокомнатным квартирам. Их доля в структуре спроса выросла на 4,28 процентного пункта за год на фоне снижения интереса к более дорогим вариантам. При этом арендодатели продолжают повышать цены, сообщает «Авито Недвижимость».

В четвёртом квартале 2018 года в структуре спроса в Перми, как и в других городах, лидируют однокомнатные квартиры — 70,17%. Следом идут двухкомнатные (24,87%), трёхкомнатные (4,65%) и многокомнатные (0,31%).

Арендодатели, однако, продолжают поднимать плату почти во всех сегментах. Стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась за год, с декабря 2017 года до декабря 2018 года, до 9687 рублей (или на 8,57%), двухкомнатных — до 14 827 рублей (на 12,74%). В то же время ставка аренды трёхкомнатных квартир снизилась на 3,28%, до 24 658 рублей.