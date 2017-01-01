Финалист конкурса «Лидеры России» из Перми запустил бесплатный образовательный проект

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Скриншот сайта знайвсё.рф

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Финалист конкурса «Лидеры России» от Пермского края Олег Скачков реализует образовательный проект дистанционного обучения школьников с первого по одиннадцатый класс, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Отметим, ещё два финалиста конкурса — Павел Шевченко и Снежана Кирпилева — организовали и успели протестировать интеллектуальную игру в формате «Что? Где? Когда?» для воспитанников детских домов и школ-интернатов.



Проект Олега Скачкова предполагает размещение видеоуроков для учащихся всех возрастов, разборов заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) и других материалов на платформе знайвсё.рф и на канале YouTube.

По словам автора проекта, на сайте и на канале YouTube будут выходить новые уроки преподавателей из разных регионов России.

«Сейчас главная задача — превратить платформу из конкурсного задания «Лидеров России» в полноценный социальный бизнес-проект», — отметил Олег Скачков.

Финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи 13—17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляли также три жителя региона.

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